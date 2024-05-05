Таку закуску можна всім дітям: як приготувати поживний хумус

Гарбузовий хумус – це простий рецепт, який підійде усім батькам. А ще він ідеально смакуватиме до сирих овочів і крекерів, які так люблять діти.

Хумус – це різновид кремоподібної пасти, який не втрачає своєї популярності вже багато років. Зазвичай його готують з нуту, але не менш смачні й інші варіації. Спробуйте приготувати його за цим рецептом – і ваша дитина вимагатиме ще.

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Рецепт гарбузового хумусу

Час: 1 година

1 година Порцій: 2

– 1 банка готового нуту;– 1 невеликий гарбуз;– 100 грамів тахіні;– 3 столові ложки оливкової олії;– 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;– 2 столові ложки кмину;– зубчик часнику.

Приготування:

Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин. Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його. Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем. Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції. Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.