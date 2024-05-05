Таку закуску можна всім дітям: як приготувати поживний хумус
5 травня 2024, 23:15Читать новость на русском
Джерело:Papilot
Гарбузовий хумус – це простий рецепт, який підійде усім батькам. А ще він ідеально смакуватиме до сирих овочів і крекерів, які так люблять діти.
Хумус – це різновид кремоподібної пасти, який не втрачає своєї популярності вже багато років. Зазвичай його готують з нуту, але не менш смачні й інші варіації. Спробуйте приготувати його за цим рецептом – і ваша дитина вимагатиме ще.
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Рецепт гарбузового хумусу
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 1 банка готового нуту;
– 1 невеликий гарбуз;
– 100 грамів тахіні;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;
– 2 столові ложки кмину;
– зубчик часнику.
Приготування:
- Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
- Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
- Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
- Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем.
- Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
- Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.