Таку закуску можна всім дітям: як приготувати поживний хумус

5 травня 2024, 23:15
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Джерело:

Papilot

Гарбузовий хумус – це простий рецепт, який підійде усім батькам. А ще він ідеально смакуватиме до сирих овочів і крекерів, які так люблять діти.

Хумус – це різновид кремоподібної пасти, який не втрачає своєї популярності вже багато років. Зазвичай його готують з нуту, але не менш смачні й інші варіації. Спробуйте приготувати його за цим рецептом – і ваша дитина вимагатиме ще.

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Рецепт гарбузового хумусу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 банка готового нуту;
– 1 невеликий гарбуз;
– 100 грамів тахіні;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 столові ложки вичавленого лимонного соку;
– 2 столові ложки кмину;
– зубчик часнику.

Приготування:

  1. Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
  2. Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
  3. Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
  4. Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем.
  5. Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
  6. Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська