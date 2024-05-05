Такую закуску можно всем детям: как приготовить питательный хумус
5 мая 2024, 23:15Читати новину українською
Источник:Papilot
Тыквенный хумус – это простой рецепт, который подойдет всем родителям. А еще он идеально подойдет к сырым овощам и крекерам, которые так любят дети.
Хумус – это разновидность кремообразной пасты, который не теряет своей популярности уже много лет. Обычно его готовят из нута, но не менее вкусные и другие вариации. Попробуйте приготовить его по этому рецепту – и ваш ребенок будет требовать еще.
Интересно Бананов достаточно: почему популярный фрукт нежелательно сочетать с другими продуктами
Рецепт тыквенного хумуса из тыквы
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 1 банка готового нута;
– 1 небольшая тыква;
– 100 грамм тахини;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки выжатого лимонного сока;
– 2 столовые ложки тмина;
– зубчик чеснока.
Приготовление:
- Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки
- Запекайте овощ в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.
- Когда тыква будет готова, перемешайте ее.
- Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем.
- Переблендерите полученную смесь до желаемой консистенции.
- Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы также можете намазать его на бутерброды.