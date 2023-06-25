Морозиво з чорницею змусить вашу дитину не відходити від морозильної камери, поки воно застигатиме. Приготуйте одразу подвійну порцію!

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Рецепт морозива з чорницею

Час : 20 хвилин + 2,5 години на застигання

: 20 хвилин + 2,5 години на застигання Порцій: 4

Літня насолода / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 чашка чорниці;

– 5 столових ложок цукрової пудри;

– 300 мілілітрів жирних вершків;

– 220 грамів натурального йогурту.

Приготування:

Змішайте чорницю, цукрову пудру та йогурт у блендері.

Холодні вершки збийте і додайте до ягідної маси.

Акуратно перемішайте.

Викладіть масу в охолоджений пластиковий контейнер і поставте і морозильну камеру.

Помішуйте морозиво кожні 30 хвилин.

Зазвичай таке морозиво застигає 2,5 – 3 години.

Увага!

За рекомендацією Американської академії педіатрії дітям до двох років цукор не рекомендується. Після двох років – не більше як 25 грамів на день.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.