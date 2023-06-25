Морозиво з чорницею змусить вашу дитину не відходити від морозильної камери, поки воно застигатиме. Приготуйте одразу подвійну порцію!

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Рецепт морозива з чорницею

  • Час: 20 хвилин + 2,5 години на застигання
  • Порцій: 4

Літня насолода / Фото unsplash

Приготування:

  • Змішайте чорницю, цукрову пудру та йогурт у блендері.
  • Холодні вершки збийте і додайте до ягідної маси.
  • Акуратно перемішайте.
  • Викладіть масу в охолоджений пластиковий контейнер і поставте і морозильну камеру.
  • Помішуйте морозиво кожні 30 хвилин.
  • Зазвичай таке морозиво застигає 2,5 – 3 години.

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