Морозиво з чорницею змусить вашу дитину не відходити від морозильної камери, поки воно застигатиме. Приготуйте одразу подвійну порцію!
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Рецепт морозива з чорницею
- Час: 20 хвилин + 2,5 години на застигання
- Порцій: 4
Літня насолода / Фото unsplash
Приготування:
- Змішайте чорницю, цукрову пудру та йогурт у блендері.
- Холодні вершки збийте і додайте до ягідної маси.
- Акуратно перемішайте.
- Викладіть масу в охолоджений пластиковий контейнер і поставте і морозильну камеру.
- Помішуйте морозиво кожні 30 хвилин.
- Зазвичай таке морозиво застигає 2,5 – 3 години.
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