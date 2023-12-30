Кожна мама ставить собі питання, що смачненького приготувати дитині, аби було корисно, швидко та смачно. Риба на пару – той варіант, який відповідає усім пунктам.

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Рецепт риби на пару

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів філе тріски;

– 25 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

Філе риби промийте, обсушіть і помістіть в пароварку. Посипте філе риби улюбленими спеціями. Закрийте кришку пароварки і готуйте рибу приблизно 15 хвилин. Подавайте готову рибу, поливши оливковою олією.

Яка риба найкраще підходить дитині

Найкраще для дитячого харчування підходить свіжа риба. Також можна купити свіжоморожену. Готувати рибу треба на пару або відварювати.

Запечену або злегка обсмажену рибу можна давати не раніше одного року. Найкраще для дитини підійде риба нежирних сортів – відмінно підійде морська, наприклад, хек, судак або минтай. Не варто купувати рибу у вигляді консервів – це зовсім не той випадок, коли цю опцію взагалі слід розглядати.