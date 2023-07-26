У житті всіх батьків є типові ситуації, коли діти вимагають особливо теплого ставлення та любові. Як правильно виходити з цих ситуацій – нумо розбиратися.

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Представлення

Коли ви опиняєтеся серед незнайомих для дитини людей, завжди потрібно її представляти. Увага дорослих часто буде прикута саме до них, і діти часто просто знічуються, що згодом може перерости у сором'язливість.

Тим паче, що часто дорослі не запитують ім'я дитини прямо, а вдаються до фраз на кшталт "А хто це в нас такий маленький/гарненький/розумний?". Таких ситуацій краще уникати.

Увага

Запитання "Я гарна?", "Я все добре роблю?" та подібні – це звичайна потреба дитини в увазі та похвалі. Ні, дитина не повинна їх "заслужити", вона цього потребує та повинна отримати.

Навчіться хвалити дитину регулярно та просто так, не чекаючи, коли вона робить щось "визначне". Це додасть їм впевненості та дозволить зрозуміти, що ви завжди поруч та підтримаєте у будь-якій ситуації. Завдяки цьому згодом налякати вашу дитину якимись труднощами чи випробуваннями буде просто неможливо.

Прощання

Будь-якій дитині не хочеться розлучатися з батьками навіть на найменший проміжок часу. Жодним чином не можна проявляти негативні або агресивні емоції, так реакція дитини стане ще глибшою.

Натомість сплануйте подальше проведення часу, аби дитина перемкнулася з "мами/тата немає" на "ось вони прийдуть і ми будемо робити щось цікаве". Погодьтеся, це два протилежні процеси очікування, які матимуть різні результати.