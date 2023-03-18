Навіть найпростіша відмова від презервативів потребує ретельної підготовки та трохи уваги. Як зробити цей процес "безболісним" для обох, розповіла акушерка-гінекологиня Елені Чолас.

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Чимало сімейних пар користується презервативами для захисту від небажаної вагітності. За правильного користування, вибору розміру та з урахування інших аспектів презервативи можуть на 98% захищати від вагітності. На практиці це число дещо нижче, а саме складає 82%.

Якщо ж ви врешті наважились на поповнення, закликаємо підготуватись до зачаття та подбати про свою безпеку і здоров'я партнера. Для цього необхідно пройти низку обстежень, аби підготуватись до "безкондомного" статевого життя.

Жінці та чоловіку слід здійснити профілактичний візит до гінеколога та уролога відповідно. Після цього здаємо низку аналізів:

скринінг 7 ІПСШ, який необхідний тим, хто мав попередній статевий досвід. Це допоможе виявити запальні захворювання органів малого таза;

мазок на флору або ж бакпосів урогенітальних виділень;

кров на перевірку наявності гепатиту В, С та сифілісу, ВІЛ;

Результати ви зможете отримати вже протягом 5 – 7 днів, а тоді без жодних острахів здобувати новий досвід безконтрацептивного сексу.

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