Список симптомів вагітності ну дуже широкий. Загалом всі ознаки початку зародження життя в організмі жінки можна поділити на фізіологічні та емоційні. Що перш за все відчує мама, розповідаємо далі.

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Перші симптоми вагітності

Ці ранні ознаки дуже уважна жінка може відчути вже у перші дні після зачаття:

поява сонливості, відчуття втоми, які зумовлені різким зростанням гормону прогестерону, що відбувається на ранніх термінах вагітності;

груди збільшуються та стають чутливими вже через 1 – 2 тижні після зачаття, а зона навколо сосків може потемніти;

запаморочення та непритомність, які виникають внаслідок розширення кровоносних судин, зниження артеріального тиску та рівня цукру в крові;

нудота та блювання особливо можуть турбувати вранці або ж неочікувано протягом дня, симптом з'являється на 2 – 8 тижнях після зачаття;

турбують легкі спазми у матці;

поява головного чи спинного болю;

безсоння – цей симптом може з'явитись ще до того, як ви зробите перший тест. Причиною такого порушення є стрес, фізичний дискомфорт та гормональні зміни в організмі жінки;

підвищена температура (37 – 37,5);

зміна смакових вподобань, які виникають внаслідок гормональних перебудов.



Зміни в організмі пов'язані з гормонами / Фото Pexels

У вагітної жінки не обов'язково будуть присутні всі ознаки та не все вона зможе помітити. Вагомою причиною купити тест є відсутність менструації. Особливо це має насторожити тих, у яких регулярний цикл. На перших етапах вагітності можливі кров'янисті виділення, які відомі як імплантаційна кровотеча. Виникають вони приблизно через 10 – 14 днів після зачаття, а причиною є запліднена яйцеклітина, яка прикріпляється до слизової оболонки матки.

Внаслідок гормональних перемін, до яких організм жінки дуже чутливий, можливі зміни у травних системах. Вагітні часто повідомляють про здуття живота, печію та навіть закреп через сповільнення роботи органів травлення.

На фоні відбуваються перебудови у сечовому міхурі, тож частота сечовипускання збільшується. Зумовлено це вмістом крові, який зростає в організмі, як наслідок, нирки переробляють зайву рідину, а та потрапляє до сечового міхура.

Збої через роботу гормонів відбудуться і в імунній системі, тож можливе загострення хронічних захворювань, поява нежитю, або ж навпаки посилення нюху та слиновиділення.

Емоційні ознаки вагітності: