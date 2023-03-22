При появі у домі дитини зміна підгузок стане рутинною справою, проте на початку батьківства не завжди зрозуміло, що потрібно мати під рукою.

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Ось усе, що потрібно знати молодим батькам про зміну підгузків немовляті, щоб зробити цей процес максимально простим.

Що потрібно мати під рукою

Підгузок. На полицях магазинів існує чимало видів підгузків, на будь-який смак. Найкраще обирати ті, які впишуться у ваш бюджет. Головне правило гігієни у перші місяці життя немовляти – часта зміна підгузок. Саме так ви уникнете попрілостей.

Чисті пелюшки. Завжди добре мати пару запасних під рукою, коли ви змінюєте підгузки.

Ватні кульки або диски. Для новонароджених до 1 місяця та тих, хто має попрілості, використовуйте теплу воду та ватний тампон, щоб помити дитину. Для немовлят старшого віку можна використовувати попередньо зволожені серветки; шукайте ті, які є гіпоалергенними та не містять ароматизаторів і алкоголю.

Змінний одяг для дитини. Одяг ніколи не буває зайвим, адже інколи підгузки протікають.

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Мазь для запобігання та/або заспокоєння пелюшкового дерматиту. Якщо у дитини попрілості, це створює їй значні неприємності. Немає потреби в лосьйонах, дитячому маслі чи присипці. Однак пам’ятайте, що ви не можете використовувати креми чи мазі від пелюшкового висипу разом із тканинними підгузками.

Люблячий дотик. Ваш ніжний голос (розмова чи спів) і дотик можуть полегшити зміну підгузків вашій дитині — і вам теж.

Відволікання. Тримайте улюблену іграшку на виду та навіть музичну скриньку чи механічну іграшку, щоб відволікти дитину, що плаче.

Підготувавши все необхідне, вимийте та висушіть руки. Якщо це неможливо, гарненько протріть їх серветкою.