Деяким жінкам вдалося досягнути просто нечуваного успіху та стати відомими на весь світ. Коли ж у їхнє життя прийшли діти, вони зуміли не відмовлятися від своїх мрій, а чудово поєднувати такі різні види діяльності.

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Бейонсе

Ікона попкультури змогла увійти в. трійку найбільш впливових жінок у музиці. Коли після 4 років подружнього життя з репером Jay-Z з'явилася Блю Айві, співачка не пішла зі сцени, а просто почала брати дитину з собою, як тільки це стало можливим.

Бейонсе проводить з донькою багато часу, але намагається вберегти її від широкого загалу. Згодом вона народила двійнят Румі та Сер, і, як зізнаються самі батьки, усі діти можуть вирости вкрай розбещеними, адже вони просто не можуть встояти перед їхніми проханнями.

Мадонна

Одна з найвидатніших фігур в історії музики має 4 дітей: двох власних та двох прийомних. Лурдес та Рокко, яких вона народила сама, часто з'являються у ЗМІ, адже з дитинства звикли до пильної уваги журналістів.

На відміну від сцени, у стосунках з дітьми Мадонна дуже спокійна і дбайлива та готова на все, аби вони були щасливими. Вона переконана, що діти повинні відчувати підтримку, а все решта цілком здатні здобути самі.

Вікторія Бекхем

Якщо комусь і давати титул супермами, то точно цій жінці. Вікторія подарувала Девіду трьох синів та доньку, але попри це не покидала світ музичної та модної індустрії.

Цікаво, що навіть зараз, коли діти виросли, а бізнес розвивається, пара не збирається присвячувати життя лише собі та навіть заявляє, що не проти п'ятої дитини!

Анджеліна Джолі

Напевно, найбільш відома мама у світі. Зараз в Анджеліни 6 дітей: трьох вона народила від Бреда Пітта, а ще трьох пара всиновила. Зіркова акторка майже увесь свій час приділяє дітям та намагається бути поруч у відповідальні моменти їхнього життя.

Сварки з Піттом почалися на ґрунті того, що його поведінка може погано вплинути на дітей. Джолі не втомлюється повторювати, що бути мамою – найкраща роль, яка їй коли-небудь випадала, і з радістю проводить з дітьми багато часу.