Малюк плаче, став вередливим, постійно щось гризе та виділяє надміру слини? Вітаюмо, у вашої дитини "лізуть" зуби.
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Коли у дітей починають різатися зуби
Зуби у немовлят зазвичай починають з’являтися у віці від 3 до 8 місяців, каже Марк С. Вольф, доктор філософії, професор комплексного лікування Стоматологічного коледжу Нью-Йоркського університету в Нью-Йорку. Але цілком можливо, що це може статися і пізніше. Насправді у деяких немовлят перші зуби можуть з’явитися лише в рік.
Генетика відіграє важливу роль у тому, які зуби будуть у вашої дитини та коли вони з'являться.
Все, що потрібно знати про зуби / Фото unsplash
Що таке пізнє прорізування зубів
За словами Шутцбанка, коли малюку виповнюється 1 рік і в нього все ще не має зубів, то тут можна діагностувати пізнє прорізування зубів. У такому випадку потрібно звернутися до педіатра і вже з ним окреслити наступний план дій.
Як визначити, чи ріжуться зуби у дитини
Під час прорізування зуб проштовхується через кістку, а потім через лінію ясен. Не дивно, що це так боляче! Є певна комбінація характерних ознак прорізування зубів.
Скільки триває прорізування зубів?
На це питання немає однозначної відповіді, але загалом у немовлят виростають нові зуби кожні чотири – шість місяців, і вони зазвичай мають повний набір молочних зубів приблизно до 2 років. Гарні новини: не всі 2 роки ваш малюк буде потерпати від болю. Найболючіші саме перші зуби, далі діти, як правило, вже звикають до процесу.
Як заспокоїти біль при прорізуванні зубів у дитини
Прорізування зубів може бути незручним для дитини, тому ви захочете мати у своєму арсеналі хитрощі, які допоможуть якомога більше полегшити цей дискомфорт.
Масаж ясен: часто немовлята знаходять найбільше полегшення від легкого натискання на хворі ясна. За даними Американської академії педіатрії, безпечним способом полегшення болю є масаж ясен. Чистими руками потріть хворі місця в роті дитини.
Прорізувачі або щось для смоктання: запропонуйте дитині кільце для прорізування зубів, дурника. Ці засоби не мають побічних ефектів і досить ефективні.
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