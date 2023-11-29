Американка Тейлор Моран раніше працювала вчителькою, але зараз присвятила себе вихованню дітей. 32-річна жінка закликає усіх батьків не надто обмежувати свободу дітей, особливо, якщо це стосується активності на природі.

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На думку мами, традиційні методи виховання дітей більше не є ефективними. Зокрема, йдеться про надто великий акцент на тому, аби діти відповідали загальноприйнятим нормам поведінки, а не досліджували світ довкола них.

Діти повинні досліджувати світ / Фото з інстаграму leafandlearn

Молода мама дозволяє синам лазити по деревах, бігати босоніж, стрибати по калюжах та гратися на вулиці, навіть якщо після дощу усе перетворилося на суцільне болото. Вона переконана, що такий підхід сприяє кращому фізичному та інтелектуальному розвитку дітей, адже діти постійно підживлюють свій інтерес новими запитаннями та пошуками відповідей на них.

Досвід – це головна умова, якщо ви хочете виховати здорових та щасливих дітей. Так, інколи трапляються неприємності, як-от атака мурах, чий мурашник діти зруйнували, але вони повинні бути готовими до того, що в житті не все йде за планом,

– переконана жінка.

Тейлор також хвалиться тим, що її діти опанували навички, яких просто не здобудеш у садочку чи школі. Вони вміють нарізати продукти, садити дерева, сіяти насіння, готувати хліб із закваски тощо.

Молода мама додає – завдяки такій активності нервова система дітей надвечір не страждає через збудження, а кількість інформації, яку вони поглинають кожного дня через особистий досвід, сприятиме їхньому розвитку тане дасть згаснути їхній допитливості.