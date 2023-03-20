На просторах інтернету шириться чимало міфів про сон на боці, пустишки та "голодну дитину". Розвіяла їх у своєму інстаграмі педіатриня Анна Сєрова.

Цікаво Як заспокоїти немовля за 5 секунд: дієва порада

Міфи про сон

Міф 1. Дитина, яка спить з батьками, потім не захоче бути окремо

Чимало батьків побоюються брати малечу у ліжко, адже потім її буде складно "відселити". Насправді ви можете спокійно обирати для себе зручний варіант: чи то пристане ліжко, чи сон на спільному. Ваша дитина повинна відчувати себе безпечно, а завдання батьків – не перетворити ліжко малюка на місце для покарання чи ігор. За відсутності травми, дитина з віком захоче спати окремо.

Міф 2. Дитину треба перевертати на бік для зригування

Найбезпечніша поза для сну вашого малюка – на спині. Тож дозвольте йому так спати, а за потреби лише поверніть злегка голову на бік.

Міф 3. Пустушка (дурник), допоможе краще спати



Пустушка може нашкодити / Фото Pexels

Цей девайс точно не зміцнить сон вашого малюка та навіть може нашкодити лактації, особливо в перші місяці. Зрештою, дитині в якийсь момент доведеться вчитись засинати без неї.

Міф 4. Якщо дитина не спить, вона голодна

Цей популярний міф може наштовхнути матусь на спроби введення суміші, що негативно вплине на продукцію грудного молока. Важливо розуміти, що ваша дитина не може допомогти собі заснути. І чим більше вона втомлена, тим складнішим та тривалішим може бути цей процес.

Міф 5. Ритуали використовувати лише на нічний сон

Малюку потрібна допомога у засинанні не лише вночі, але й протягом дня. Тож сміливо використовуйте дієві методи щоразу, коли виникають труднощі.