Тривалі поїздки з дитиною на автомобілі чи іншому транспорті можуть стати неприємним спогадом. Для того, щоб цього не сталося, слід наперед продумати всі деталі.

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Враховуйте час свого відправлення

Спробуйте вирушити в дорогу в той час, коли ваш малюк буде спати принаймні частину подорожі. Виїхати рано-вранці – найкращий вибір.

Плануйте перерви

Вирушаючи в далеку автомобільну подорож зі своїм малюком (понад 6 годин) краще зробити зупинку на ніч і вранці продовжити рух далі.

Обдумайте свій маршрут

Говорячи про зупинки, визначте, де на дорозі ви зупинитесь, щоб поїсти та перекусити, пограти, час на туалет. Це потребуватиме додаткового планування заздалегідь, але воно того варте.

Кожна подорож незабутня / Фото unsplash

Що взяти з собою

Перевага віддається іграшкам, якими дитина може легко маніпулювати сама і які надовго привернуть її увагу. Пальчикові та ручні ляльки, кольорові олівці, книжки для малюків та мініатюрні музичні іграшки (якщо шум не зведе вас з розуму). Подумайте про те, щоб позичити деякі предмети у друзів або батьків. Незнайомі іграшки займуть вашу малечу довше, ніж ті речі, якими вона звикла гратися.

Не все одразу

Давайте дитині одну іграшку, заняття чи закуску за раз, щоб отримати якомога більше розваг від кожного предмета, перш ніж переходити до наступного. Ви ж не хочете розгубити весь свій запас протягом пів години.

Приготуйтеся до нудоти

Якщо дитину починає нудити, заохочуйте її дивитися у вікно, а не зосереджуватися на своїх іграшках чи книгах. Якщо це не допомогло, спробуйте зупинитися, щоб вона могла вийти, розім’яти ноги та перекусити (наприклад, бубликами).