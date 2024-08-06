Все пройде добре: як легко подорожувати з дитиною в машині
Джерело:ТікТок otmarissa
Подорожувати з дітьми не завжди легко, а переїзди в машині можуть стати справжнім випробуванням. Однак є способи, які дозволять подолати і цей виклик.
Чому діти не можуть всидіти на місці
Потрібно розуміти, що в дітей ще не така розвинена система самоконтролю, як у дорослих. Їм важко всидіти на місці у буквальному сенсі, тому це обов'язково потрібно врахувати при плануванні поїздки.
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Багато батьків намагаються долати відстані під час дитячого сну, і це дуже гарна ідея. Коли ж вона не спрацьовує, варто вдатися до перевірених методів.
- Активний учасник
Дітям подобається брати у всьому активну участь, тож коли ви зупинитеся на каву, а мотор буде вимкнений – можете погодитися дати трішки "порулити". Так поїздка перетвориться на цікаву пригоду, а не потребу довго сидіти на одному місці.
- Білий шум
Якщо дитина маленька, можете прочинити вікно на 1 сантиметр. Так ви впустите в машину білий шум, який зазвичай діє дуже заспокійливо.
- Необхідні речі готуйте заздалегідь
Обов'язково підготуйте рюкзак зі всіма іграшками та девайсами, який ви візьмете з собою у салон. Інакше іграшка, яка поруч у багажнику, зіпсує настрій усім.
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