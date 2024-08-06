Чому діти не можуть всидіти на місці

Потрібно розуміти, що в дітей ще не така розвинена система самоконтролю, як у дорослих. Їм важко всидіти на місці у буквальному сенсі, тому це обов'язково потрібно врахувати при плануванні поїздки.

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Багато батьків намагаються долати відстані під час дитячого сну, і це дуже гарна ідея. Коли ж вона не спрацьовує, варто вдатися до перевірених методів.

Активний учасник

Дітям подобається брати у всьому активну участь, тож коли ви зупинитеся на каву, а мотор буде вимкнений – можете погодитися дати трішки "порулити". Так поїздка перетвориться на цікаву пригоду, а не потребу довго сидіти на одному місці.

Білий шум

Якщо дитина маленька, можете прочинити вікно на 1 сантиметр. Так ви впустите в машину білий шум, який зазвичай діє дуже заспокійливо.

Необхідні речі готуйте заздалегідь

Обов'язково підготуйте рюкзак зі всіма іграшками та девайсами, який ви візьмете з собою у салон. Інакше іграшка, яка поруч у багажнику, зіпсує настрій усім.

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