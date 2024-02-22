Пізніше народження – довше життя

Нідерландські вчені з Університету Утрехта та Лейденського університету вирішили з'ясувати, як період народження дитини впливає на вік жінок. Зокрема, вони хотіли порівняти тривалість життя тих, хто став матір'ю в молодому та більш зрілому віці.

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Їхня робота показала цікаві результати. Вони визначили, що жінка, які народжують дитину у пізнішому віці, живуть довше. Зокрема, у результатах дослідження йдеться, що кожен додатковий рік до віку, у якому жінка народила останню дитину, продовжує життя приблизно на 22 дні.

Для аналізу вони використали дві бази даних жінок віком за 50 років, які мали принаймні одну дитину. Це 10 255 жінок, деякі з них жили ще 200 років тому.

Важливо! Вчені не стверджують, що пізніша вагітність продовжить життя. Вони просто повідомляють про те, що виявили певну закономірність.

Дані кажуть, що жінки, які народили свою останню дитину після 45 років, живуть в середньому на 17 місяців довше за тих, хто востаннє народжував у 40. Також ця закономірність залежала від того, як довго жили батьки жінки.



Вчені виявили цікаву закономірність / Фото Pixabay

Разом з тим вчені наголошують, що зовсім не закликають вагітніти у старшому віці. Ба більше, вони нагадали, що у старшому віці вагітність може мати ускладнення та загрожує ризиком захворювань як для дитини, так і для матері.

Зв'язок, який вони виявили, може бути пов'язаний з тим, що жінки, які можуть народити у пізньому віці, в принципі мають краще здоров'я. Також варто зважати на можливість з генетичними особливостями та кращими умовами середовища проживання.