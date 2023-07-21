Народити дитину – має стати обдуманим та виваженим кроком у житті кожної пари. Про всі нюанси та підводні камені читайте у матеріалі 24 Каналу.

Так смішно У цих фото все батьківство: зворушливі моменти, які змусять ностальгувати

Фінансове становище та час

Діти – це дорого, тому важливо переконатися, що ви фінансово готові до витрат на їх виховання. Це гроші на їжу, одяг, житло, медичне обслуговування, освіту та дозвілля. Також малюки вимагають багато часу (якщо не весь час). Вам потрібно буде бути готовим приділяти їм багато уваги під час кожного періоду.

Дитина – це все для батьків / Фото unsplash

Емоційний та фізичний стан

Важливо переконатися, що ви емоційно готові до батьківства. Діти можуть бути певним стрес-фактором, тому важливо бути готовим до того, що ваші емоції можуть коливатися. Якщо у вас є будь-які медичні проблеми, важливо обговорити їх зі своїм лікарем перш ніж завести дитину. Деякі медичні проблеми можуть ускладнити вагітність або пологи. Важливо переконатися, що ваші стосунки з партнером міцні.

Останні дослідження доводять, що після народження дитини стосунки в більшості пар змінюються. Вчені університету Борна виявили, що у перші десять років задоволеність шлюбом поступово знижується.

Найбільше страждають матері немовлят: лише 38% заміжніх матерів задоволені своїм життям, тоді як показник щасливих заміжніх жінок без дітей становить 62%. Діти можуть стати великим навантаженням на стосунки, тому важливо, щоб ви та ваш партнер були на одній хвилі.

Що потрібно знати перед тим, як планувати дитину

Поговоріть зі своїм сімейним лікарем. Саме він має надати вам інформацію про вагітність, пологи та догляд за немовлятами. Важлива відвідати вузьких спеціалістів, зробити пропущенні щеплення і здати необхідні аналізи.

Прочитайте книги про батьківство. Це може допомогти вам дізнатися більше про те, що чекає на вас. Поговоріть з іншими батьками. Вони можуть поділитися своїм досвідом і порадами.

Завести дитину – це величезний крок, але це також дуже приємно. Якщо ви готові до цього, то батьківство стане одним із найкращих досвідів у вашому житті.