Няня може взяти на себе значну частину функцій по догляду за дитиною, звільнивши вам такий потрібний час для роботи, саморозвитку чи відпочинку. А якщо няня – кваліфікований фахівець, то вона зможе допомогти вашій дитині соціалізуватися, навчитись писати або читати.

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Тож не зважайте, якщо хтось почне осуджувати ваше рішення. Няня – це не замінник вам, а професіонал, який доглядатиме, розважатиме та піклуватиметься про малечу, поки ви займаєтесь своїми справами. Але пам'ятайте, що навіть фахівець із багаторічним досвідом не зможе дати дитині ту любов та турботу, яку можна отримати лише в сім'ї.

Як обрати ідеальну няню

Складіть список вимог

Для того, щоб краще усвідомити, хто саме вам потрібен, необхідно скласти список характеристик та умінь, які ви б хотіли бачити в людині, що претендує на роль няні. Окрім цього, включить у цей перелік обов'язки у вашій сім'ї. Наприклад, няня може бути партнером для ігор, вихователем і навіть помічником по господарству – все залежить від ваших потреб. А якщо у няні є додаткові вміння, то вона може давати вашій малечі невеличкі уроки англійської або малювання.

Знайти людину, яка б відповідала усім пунктам у переліку, а особливо, якщо їх багато – доволі складно, а тому краще розподілити їх за пріоритетністю: від більш до менш важливих.

Проведіть коротку співбесіду телефоном

Перш ніж зустрітися з потенційними кандидатами, проведіть з ними коротку телефонну розмову, щоб одразу відсіяти тих, хто вам точно не підійде. Наприклад, дізнайтеся вік кандидата, можливий графік роботи, досвід та наявність рекомендацій. Не зайвим буде розпитати про громадянство, готовність до фізичних навантажень та подорожей, ставлення до перепрацювань і роботи у вихідні, а також можливість залишатись із дитиною вночі.

Дізнайтесь найважливіші моменти телефоном / Фото Unsplash

Якщо розмова пройшла успішно, тоді сміливо плануйте особисту зустріч.

Доберіть питання для співбесіди

Щоб не розгубитись та розпитати про все, що вас цікавить, заздалегідь запишіть ті запитання, які дозволять вам більше дізнатись про людину, яка часто перебуватиме у вашому домі.

Під час співбесіди ще раз розпитайте про досвід, кваліфікацію та розкажіть про умови роботи. Також підготуйте спеціальні завдання, в яких ви описуєте різноманітні ситуації, які можуть виникнути, та перевірте, як реагуватиме няня. Ось приблизний перелік запитань, який вам може знадобитися:

Чи є у вас досвід догляду за дітьми? Який? Чи є у вас свої діти?

Якою була ваша попередня робота? Чому звільнилися? Чи можна зателефонувати до ваших попередніх роботодавців? Чи є у вас рекомендації?

Чи є у вас шкідливі звички? Які?

Як довго ви плануєте працювати у нас?

Як будете ухвалювати рішення у непередбачуваній ситуації?

Чи є у вас посвідчення водія? Який у вас досвід водіння?

Чи ви готові працювати у вихідні, виїхати за місто чи поїхати з нами у відпустку?

Як, на вашу думку, має виглядати ваш робочий день? Що плануєте робити та як проводитимете час із дитиною?

Що б ви хотіли дізнатися про мою дитину?

У які ігри плануєте грати з дитиною?

Як ви ставитесь до фізичних покарань?

Якими будуть ваші дії, якщо дитині раптом стане погано? Чи зможете надати першу допомогу у разі отруєння або травм?

Чи ви довірите дитину нашим родичам, чи знайомим? Чи відпустите дитину з людьми, яких бачили в нас удома?

Як ви заспокоїте дитину, якщо вона заплаче?

Чи ви ознайомлені з основами дитячої психології? Які книжки з виховання дітей ви читали? Чому саме їх?

Чи є у вас якісь вміння, наприклад, знання іноземних мов, музики, живопису?

Чи можете виконувати додаткові завдання: прибирання, приготування їжі, покупка продуктів?

Не забувайте тезово записувати відповіді, щоб після співбесіди ви могли ще раз переглянути інформацію та визначитись із вибором.

Поспостерігайте за поведінкою няні

Те, як поводиться няня під час співбесіди, може багато сказати про неї. Придивіться до наступних нюансів:

вміння висловлювати свої думки: гарна та виразна мова сприятиме розвитку дитини;

пунктуальність: запізнення на співбесіду – тривожний сигнал;

відкритість: няня з радістю відповість на всі запитання, які безпосередньо стосуються роботи, якщо їй немає чого приховувати ;

зацікавленість: якщо няня не проявляє цікавості до дитини, навряд чи їм буде комфортно проводити час разом;

надмірна концентрація на питаннях оплати ;

брак ввічливості, знань чи досвіду;

негативні відгуки про попередніх роботодавців чи сім'ї ;

відсутність запитань щодо деталей роботи.

Уважно перевірте документи та довідки

У професійної няні обов'язково має бути паспорт, рекомендації з попередніх місць роботи, медична книга та довідка про відсутність судимостей. А от професійна освіта для няні не є обов'язковою, хоча якщо вона є, то це буде чудовою перевагою.

Якщо ви шукаєте няню для немовляти, то зверніть увагу на кандидатів із медичною освітою, а для старших дітей – із педагогічною.

Окрім цього, дізнайтеся, яке громадянство у няні. Якщо вона не з України, то перевірте, чи має дозвіл на роботу та чи дійсна у неї віза. Адже буде неприємно, якщо малеча звикне до няні, а через кілька місяців їй доведеться покинути країну.

Познайомте дитину з нянею

Можете взяти малюка з собою на співбесіду або ж познайомити з нянею одразу після розмови. У такий спосіб ви зможете з'ясувати, як дитина реагує на няню і чи не виникає у когось із них дискомфорт під час спілкування.

Поспостерігайте, чи дитині комфортно з нянею / Фото Pexels

Підпишіть офіційний договір

Трудовий договір – невіддільна частина співпраці, адже ви – працедавець, а няня – працівник. Це необхідний документ, якщо ви наймаєте помічника на тривалий період. Якщо договір є, ви можете не хвилюватися, що між вами будуть якісь недомовленості й що няня не зникне через тиждень, відмовившись виконувати свої обов'язки.

У договорі про співпрацю слід вказати:

умови роботи : кількість робочих годин, порядок оформлення відпусток та вихідних;

: кількість робочих годин, порядок оформлення відпусток та вихідних; обов'язки : постійні та за додаткову оплату;

: постійні та за додаткову оплату; зарплата : розмір, форма та регулярність виплат;

: розмір, форма та регулярність виплат; порядок розірвання договору: зокрема, коли слід повідомити про звільнення.

Влаштуйте адаптаційний період

Перш ніж залишити дитину наодинці з нянею, проведіть перші кілька днів разом із ними. Допомагайте та підказуйте, як краще поводитися з вашим малюком, які ігри він любить та які книжки читає. Розкажіть няні, чого ви очікуєте від неї, а також поспостерігайте, як відбувається їхня взаємодія. Відразу повідомляйте, якщо щось у поведінці чи методах няні вам не до вподоби.

Няня може допомагати малечі розвиватися / Фото Unsplash

Налагодьте комунікацію

Не бійтеся ставити запитання та дізнавайтесь у няні, чи її все влаштовує, які труднощі у неї виникають та чи потрібна їй допомога. Заохочуйте няню до діалогу та не забороняйте звертатись до вас із проханнями або пропозиціями. Намагайтесь своєчасно вирішувати будь-які складні ситуації, не доводячи їх до конфлікту.

Якщо вам вдасться правильно налагодити контакт, то ваша співпраця буде гармонійною та довготривалою.