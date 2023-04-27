Любов дітей до іграшок просто безмежна. А що може бути краще, коли улюблена лялька схожа на тебе, як дві краплі води?
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У мережі показали, як хворим діткам дарують іграшки, які схожі на них. З такими подарунками діти не хочуть прощатися ані на мить.
Маленькі ляльки
Чарівні принцеси / Фото brightside
Коли твій найкращий друг так схожий на тебе
Разом і вдень, і вночі / Фото brightside
Дві чудові подружки
Милі дівчатка / Фото brightside
Разом за будь-яких обставин
З другом завжди стає легше / Фото brightside
Сміливі супергерої
Такі захопливі ігри / Фото brightside
Усміхатися попри все
Найкращі подружки / Фото brightside
Сила дружби
Долати труднощі краще разом / Фото brightside
Любити ті самі фрукти
Коли вподобання співпадають / Фото brightside
Дружба – це завжди щастя
Радість, якій немає меж / Фото brightside
Бути схожими в усьому
Разом завжди / Фото brightside