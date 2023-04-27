Любов дітей до іграшок просто безмежна. А що може бути краще, коли улюблена лялька схожа на тебе, як дві краплі води?

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У мережі показали, як хворим діткам дарують іграшки, які схожі на них. З такими подарунками діти не хочуть прощатися ані на мить.

Маленькі ляльки

Чарівні принцеси / Фото brightside

Коли твій найкращий друг так схожий на тебе

Разом і вдень, і вночі / Фото brightside

Дві чудові подружки

Милі дівчатка / Фото brightside

Разом за будь-яких обставин

З другом завжди стає легше / Фото brightside

Сміливі супергерої

Такі захопливі ігри / Фото brightside

Усміхатися попри все

Найкращі подружки / Фото brightside

Сила дружби

Долати труднощі краще разом / Фото brightside

Любити ті самі фрукти

Коли вподобання співпадають / Фото brightside

Дружба – це завжди щастя

Радість, якій немає меж / Фото brightside

Бути схожими в усьому

Разом завжди / Фото brightside