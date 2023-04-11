Під час вагітності у жінки збільшується вага та відбуваються інші гормональні зміни. Більшість вагітних жінок відчувають ранкову нудоту та перепади настрою, недосипання, біль у спині та набряки ніг. Симптоми вагітності важливі, оскільки вони можуть швидко повідомити про те, що щось йде не за планом.

Не пропустіть Яка ціна тиші: фото моментів, коли батькам потрібно мати ще пару очей

Відсутність рухів плода

Вагітні жінки можуть відчувати ворушіння дитини приблизно на 17 – 18 тижні вагітності. На 24 тижні ворушіння плода стають більш помітними, з часом малюк більш активний вдень, а вночі інтенсивність знижується. Однак буває так, що мама багато годин не відчуває рухів малюка. Це привід негайно звернутися до лікаря.

Лихоманка

Особливу увагу під час вагітності слід приділити температурі. Причини можуть варіюватися від інфекцій нирок або пневмонії до незначних бактеріальних інфекцій. Під час цього стану необхідно звернутися до лікаря, тому що висока температура може погано позначитися на жінці та її майбутній дитині.

Прекрасний стан / Фото unsplash

Біль у животі

Болі в животі до 37 тижня вагітності дуже небезпечні, і при їх появі необхідно звернутися до лікаря. У першому триместрі вагітності біль з обох сторін живота може свідчити про небезпеку. У другому та третьому триместрах – це може свідчити про передчасні пологи, відшарування плаценти або позаматкову вагітність.

Збільшення ваги вище норми

Ріст ваги під час вагітності є нормальним явищем. Однак велике збільшення маси тіла не приносить користі. Якщо жінка набирає понад 2 кілограми на тиждень, проконсультуйтеся з лікарем, оскільки існує ризик гестаційного діабету.

Часті головні болі

Ще одним симптомом, на який варто звернути увагу, є головний біль, який викликаний гормональними змінами, а також збільшенням об’єму крові в організмі. Часте відчуття втоми та недосипання можуть призвести до головних болів. Однак, якщо біль стає сильним протягом другого або третього триместру вагітності, вам слід звернутися до лікаря для обстеження.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.