Діти настільки непосидючі, що зможуть знайти собі пригоду, якої б дорослі навіть не могли уявити. Якщо у вашому домі стало тихо – будьте обачними, адже це сигнал, що діти "зайняті", а це передбачає багато сюрпризів.
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Користувачі соцмереж поділилися смішними історіями про те, чим займаються діти, коли у домі не чутно галасу.
Мій 3-річний малюк вкусив мене за великий палець,
– ділиться матуся.
Потрібно завжди бути насторожі / Фото Reddit
Вечеря вдалася на славу
Коли їжа у задоволення / Фото Reddit
Племінник спробував свій новий пневматичний пістолет на моєму телефоні,
– ділиться бідою користувач.
Для дітей не шкода навіть телефону / Фото Reddit
Якось у продуктовому
Шопінг з дітьми такий / Фото Reddit
Неймовірний витвір мистецтва
Можна віддати на виставку / Фото Reddit
Спочатку був плач, а потім ми сміялися. Багато сміялися. Не хвилюйтеся, з дитиною все добре,
– зазначають батьки.
Ці малюки / Фото Reddit