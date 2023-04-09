Діти настільки непосидючі, що зможуть знайти собі пригоду, якої б дорослі навіть не могли уявити. Якщо у вашому домі стало тихо – будьте обачними, адже це сигнал, що діти "зайняті", а це передбачає багато сюрпризів.

Цікаво Неначе постаріли за одну мить: фото малюків, які здатні налякати дорослих

Користувачі соцмереж поділилися смішними історіями про те, чим займаються діти, коли у домі не чутно галасу.

Мій 3-річний малюк вкусив мене за великий палець,

– ділиться матуся.

Потрібно завжди бути насторожі / Фото Reddit

Вечеря вдалася на славу

Коли їжа у задоволення / Фото Reddit

Племінник спробував свій новий пневматичний пістолет на моєму телефоні,

– ділиться бідою користувач.

Для дітей не шкода навіть телефону / Фото Reddit

Якось у продуктовому

Шопінг з дітьми такий / Фото Reddit

Неймовірний витвір мистецтва

Можна віддати на виставку / Фото Reddit

Спочатку був плач, а потім ми сміялися. Багато сміялися. Не хвилюйтеся, з дитиною все добре,

– зазначають батьки.

Ці малюки / Фото Reddit