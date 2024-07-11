За цей метод подякують усі батьки: як не купувати дітям багато нових іграшок – цікавий лайфхак

У житті усіх батьків настає момент, коли здається. В таких випадках краще скористатися цікавим лайфхаком, який заснований на методі Монтессорі.

Поширена проблема

Як розповіла Кейлі Опатіч зі США, у її дворічного сина є кілька ящиків іграшок. Вона постійно обіцяла собі не поповнювати цю "колекцію", але ж батькам так важко відмовляти, коли малюки про щось дуже сильно просять!

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На одному з сайтів вона натрапила на "метод Монтессорі", який рекомендує обмежити кількість іграшок, аби діти фокусувалися на взаємодії з тими, які в них вже є. І згодом Кейлі знайшла рішення, яке чудово спрацювало для її сина та може допомогти іншим батькам.

Який метод спрацював

Як поділилася мама, вона просто зібрала усі іграшки та віднесла їх у підвал, залишивши лише декілька. З часом вона їх просто змінює, і син тішиться "новим" іграшкам та грається ними досхочу.

Окрім того, Кейлі змінює розстановку меблів у кімнаті малюка, що дає йому порцію нового досвіду. У такий нехитрий спосіб їй вдалося домогтися того, що в домі мало іграшок, а син під час ігор більш сконцентрований та проявляє до іграшок більше уваги.

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