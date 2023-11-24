Дати ім'я новонародженому – справа непроста. Існує довгий перелік обов’язкових умов, яким має відповідати ім’я. У деяких країнах існують правові норми щодо того, як слід назвати дитину. Пару з Франції притягнули до суду після того, як вони назвали свою дочку Ліам. Що не так з цим іменем – читайте у матеріалі.

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Обставини справи

За словами прокуратури, вибране ім'я "суперечить найкращим інтересам дитини". Це означає, що воно ймовірно, створює ризик плутанини щодо статі.

Відомо, що Франція особливо сувора щодо правил іменування дітей. Французи не звикли давати хлопчикам і дівчаткам однакові імена. Як правило, французькі імена "унісекс" мають відрізнятися для кожної статі.

Пара постане перед судом, щоб боротися за право називати свою дочку чоловічим іменем Ліам.

Як щодо інших країн

Закон про імена, обмежує батьків у виборі, як назвати свою дитину. Це зроблено для того, щоб захистити малюка від образливого або незручного імені. У багатьох країнах світу діють такі закони.

В Австралії заборонені надто довгі імена, які містять невимовні символи. В Данії імена вибираються зі списку затверджених (18 000 жіночих і 15 000 чоловічих). Закон про імена 1985 року вимагає, щоб усі громадяни та резиденти Фінляндії мали принаймні одне і не більше чотирьох імен.

В Німеччині імена мають бути затверджені місцевим реєстраційним офісом. Воно не може бути прізвищем чи назвою продукту. А що найголовніше – негативно впливати на дитину. Якщо подане ім’я відхилено, його можна оскаржити, за кожне подання стягується встановлена плата.