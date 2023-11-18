Горщик та діти: що потрібно знати

Завжди варто пам'ятати, що усі діти індивідуальні, але є певні норми та межі, які дозволяють батькам відстежувати прогрес дітей. Що стосується горщика, то педіатри орієнтуються на вік 18 – 24 місяці.

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Для того, щоб розпочати процес навчання вчасно, потрібно звертати увагу на відповідні сигнали, які подає дитина. Зокрема, йдеться про повідомлення щодо брудного підгузка, вміння спокійно гратися кілька хвилин в одній позиції, допомогу з одяганням та здатність слухати прості прохання. Окрім того, підказкою може стати краще тримання сечі, коли підгузок може бути сухим 2 – 3 години поспіль.

Привчити дитину до горщика не завжди легко / Фото Pixabay

Коли настане мить навчання дитини сидіти на горщику, вам слід пам'ятати, що йдеться про простий причинно-наслідковий алгоритм:

сходити у туалет в штани або підгузок – це мокро і неприємно;

сходити в туалет у горщик – сухо + винагорода (наприклад, можна придбати горщик з мелодією тощо).

Коли дитина помітить цю закономірність, то почне намагатися контролювати процес до того, як опиниться на горщику. Це вдаватиметься не завжди, але будьте терплячими і час від часу самі вказуйте на горщик, пропонуючи дитині цю опцію до того, як вона сама зрозуміє необхідність скористатися своїм туалетом.

Важливо! У жодному разі не кричіть на дитину або не проявляйте нетерпіння. Можлива лише зворотня реакція: якщо дитина все зробила правильно – обов'язково похваліть та скажіть, як сильно ви її любите.

Також варто пам'ятати, що в одноразовому підгузку дитина може не відчувати особливого дискомфорту, тому інколи обирайте інші опції спіднього одягу. Пам'ятайте, що усі діти навчилися користуватися горщиком, тому просто наберіться терпіння та допомагайте своєму малюку.