Як приймати рішення разом з дітьми

Спільні рішення – це завжди про довіру, підтримку та турботу, передає 24 Канал. Цей процес укріпить зв'язок між дітьми та батьками набагато краще, ніж години повчань.

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Намагання контролювати дитину в усіх аспектах – це застарілий спосіб виховання, який приречений на провал та конфлікти. Набагато краще навчитися домовлятися та обігрувати усі прохання та обов'язки як спільне рішення, до прийняття якого дитина була активно залучена.

Довіра ефективніша, аніж контроль / Фото Pixabay

Важливо, щоб дитина набувала самостійності не через примус, а відчуття спільної відповідальності. Розподіляйте зони домашньої роботи та показуйте позитивний спойлер.

Будьте дуже обережними з критикою. Дітям набагато важче контролювати себе та бути дисциплінованими. Заохочуйте їхні старання та не сваріть за лінощі. Краще запитайте, у чому справа, та як ви можете допомогти вирішити проблему.

Також можна діяти за "правилом світлофора". Візьміть аркуш паперу та поділіть обов'язки за трьома кольорами: зелена – дитина, жовта – спільна, червона – лише батьків.

Цей дуже простий прийом покаже, що у кожного є свої справи, однак є речі, яких потрібно досягати спільними зусиллями. У такий спосіб дитина відчуватиме не контроль, а спільну відповідальність, що неабияк посприяє її дисципліні та довірі до батьків.