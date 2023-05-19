Вагітність – це особливий час, коли жінка разом з великою радістю переживає ще й страх та невизначеність. Особливої уваги заслуговують міфи, які передаються із покоління у покоління. Про поширені забобони щодо вагітності в Instagram розповіла гінеколог Олена Арендар.

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Форма живота може визначити стать

У часи, коли про УЗД ще навіть не чули, побутувала думка, що визначити стать дитини можна за формою і розміром живота. Науково доведено, що на форму живота впливають тільки розмір дитини і її положення.

Широкі стегна забезпечують легкі пологи

Фізіологічно стегна можуть здаватися широкими, через найвищу частину стегон – велику клубову кістку. Проте це дуже суб’єктивна думка. Під час пологів має значення, щоб розміри тазу жінки відповідали розмірам голівки плоду.

Під час вагітності слід слухати поради лікарів, а не родичів / Фото pexels

Кесарів розтин – це легко та безпечно

Кесарів розтин слід проводити лише за показанням. Оскільки це операція, вона свої ризики та недоліки, включно з післяопераційним періодом відновлення. Тому однозначно, кесарів розтин – не легкий і безпечний спосіб розродження, тим паче у порівнянні з природними пологами.

УЗД шкодить дитині

Ультразвукове дослідження – це неінвазивний (безконтактний) спосіб дослідження організму за допомогою ультразвукових хвиль. Абсолютна безпечність УЗД плоду підтверджена багатьма дослідженнями.

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