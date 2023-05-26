У батьківстві завжди настає момент, коли потрібно навчити дітей відповідальності за той простір, в якому вони мешкають. Аби цей процес був легким та не викликав стресу ані в батьків, ані в дітей, потрібно знати кілька цікавих порад.

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Як навчити дітей хатньої роботи

Найперша порада, якої варто дотримуватися, аби не вбити мотивацію дітей у зародку – чекати від них досконалості. Заправлене ліжко не одразу виглядатиме ідеально, а одяг буде поскладаний не так акуратно, як ми до цього звикли. Це нормальний процес, і єдине, що варто робити – це підтримувати та спокійно показувати, яким чином можна зробити все краще.

Діти повинні допомагати з домашніми справами / Фото Pixabay

Також варто чітко окреслити зону відповідальності дитини, формувати яку потрібно згідно з віком та зайнятістю. Якщо після школи у дитини була секція, а потім – репетитор чи інша активність, то потрібно адекватно розуміти, що на прибирання в неї банально не вистачить ресурсу.

Часто батьки роблять домашні справи обов'язковими перед іграми, і ось тут влучають в самісіньке "яблучко". Розстановка пріоритетів важлива для формування правильних звичок, тому "треба" перед "хочеш" – це зажди виграшний варіант.

Найкраще перетворити домашні справи на веселий ритуал, який даватиме дітям позитивний досвід. Музика, вдячність, винагорода – тут усі батьки повинні діяти на власний розсуд.

Старшим дітям можна дати цілковиту автономію. Нехай чиста підлога, вологе прибирання або розвішування прання буде їхньою справою, з якою "краще за них ніхто не впорається". Зазвичай дітям подобається, коли на них покладаються, тож замість наказів чи прохань краще показати, що вірите у здібності дитини та її відповідальність.