Самотній хлопчик у тролейбусі

Сергій Дядя прийшов до дверей приватного дитячого садочка, аби забрати сина додому. Однак він побачив, що вихователька гуляє з групою, однак його сина там немає.

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Коли чоловік підійшов до педагогині дізнатися, де його дитина, то був ошелешений відповіддю.

Вибачте, у нас така ситуація трапилась – ми вашого Сашка забули в тролейбусі,

– сказала вихователька.

Сергій Дядя кинувся шукати сина і знайшов його ледь не в іншому кінці міста, аж на депо. Хлопчик був дуже наляканий, до травми додалося ще й те, що ця поїздка тролейбусом була для нього першою.

Батьки заспокоїли сина та негайно повернулися в садочок, аби поговорити з вихователькою. Вони усно обговорили наслідки та розійшлися. Батьки дивуються некомпетентності виховательки та не розуміють, як можна було забути дитину, коли у групі 6 – 7 дітей.

Що було потім

Наступного дня, коли батьки знову привели дитину до садочка, вихователька вже була з адвокатом. Педагогиня не просто відмовилася брати хлопчика у групу, а й висунула ультиматум: батьки підпишуть документ, що не мають до неї претензій, натомість вона оплатить відвідування садочка Сашком на місяць.

Батьків така "пропозиція" не влаштувала, тому вони викликали поліцію.

Вона ще й потім питає: "А ви ще будете ходити?",

– обурюється мама дитини.

Як почувається хлопчик

Історія з тролейбусом стала для хлопчика дуже стресовою. Він часто плаче, не хоче їсти та ховається під стіл. Коли водійка тролейбуса помітила його на депо, він не йшов на контакт, тож вона повідомила про цей випадок поліцію.

За фактом справи відкрили кримінальне провадження, з'ясовуються усі обставини події.