Безпека дітей, особливо коли мова йде про відпочинок біля води – першочергове завдання всіх батьків. Мало лише вберегти малюків від сонця та спеки, важливо також попіклуватися, аби вода також не стала для них загрозою.

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"Клітка" на пляжі

Користувачка ТікТок Аманда Рейнс поділилася лайфхаком, який може стати у пригоді всім батькам, які відпочивають разом із дітьми. Не потрібно постійно пильнувати дитину поглядом – достатньо обмежити її зону можливого пересування.

Для цього Аманда використала пластиковий манеж. Він звичний для дитини, яка залюбки в ньому грається, а батьки тим часом мали можливість піти у воду чи позасмагати.

Користувачі мережі у захваті від ідеї Аманди та збираються повторити її трюк. Деякі висловили жаль, що не знали про цей спосіб, коли їхні діти були маленькими.