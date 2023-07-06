Заспокоїти дитину музикою – доволі слушна ідея, ефективність якої підтверджують дослідження. Однак найкраще працюють не спокійні мелодії, до яких найчастіше вдаються батьки.

Цікаво Жінка народила близнюків різних рас: який сюрприз вона отримала через 7 років

Яка музика допоможе заспокоїти дитину

Як показало дослідження, діти краще реагують на швидку енергійну музику. Також батькам слід кивати головою – дитина почне намагатися повторити цей рух, що відверне її від плачу.

Цікавий результат показало дослідження на немовлятах віком до 1 тижня. Це звучить неймовірно, але саме під веселу музику їх серцебиття вповільнювалося, а малюки переходили у стан сонливості, а то й зовсім засинали.

Колискові демонстрували значно гірший результат. На основі цих показників дослідники радять змінювати музику, якщо дитина не хоче засинати під повільні мелодії.

Експерти також повідомляють, що діти краще засинають під музику, аніж у тиші. Звуки пісень змушують їх закривати очі, внаслідок чого шанси на гарний сон зростають.

Дослідники навіть припускають, що діти можуть мати вроджену реакцію на музику, але ця гіпотеза потребує глибшого вивчення та нових досліджень.