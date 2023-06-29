Близнюки різних рас – це своєрідне наукове диво, героями якого стали Дін та Елісон. Коли вони стали батьками, про них "гуділи" ЗМІ в усьому світі. Ніхто не вірив, що таке взагалі може трапитися.

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Але через кілька років Елісон знову завагітніла – знову двійнятами – і світ та батьків чекав ще один сюрприз.

Знову різні раси близнюків

Коли маленькі Хейлі та Лорен дізналися, що матимуть ще двох сестричок, то не могли натішитися. Яким же було здивування батьків та дітей, коли історія повторилася: маленькі сестрички теж були різної раси!

Унікальний випадок / Фото Solent News

Коли старші сестри кажуть усім, що близнючки, їм ніхто не вірить. Схоже на те, що це саме чекає й іншу пару близнюків. Всі думають, що Хейлі та Лорен просто найкращі подруги, але дівчатка вже до цього звикли.

Після народження другої пари близнючок сім'я Діна та Елісон потрапила у Книгу рекордів Гіннеса. Ймовірність народження двох пар близнюків різних рас вчені порахувати не можуть, адже не мають жодних статистичних даних про такі випадки.