Король Чарльз не говорить з онуками

Як повідомив Роберт Джобсон у своєму новому фільмі про принца Гаррі, король Чарльз не має з онуками жодного зв'язку. Принц Арчі та принцеса Лілібет, діти принца Гаррі, майже не спілкуються зі своїм дідусем.

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За словами Джобсона, у короля Чарльза немає зв'язку з цими онуками через те, що вони живуть у США. Велика відстань є головною причиною, чому коронований дідусь та онуки не спілкуються.

Насправді між королем і його онуками немає жодних стосунків, тому що в нього не було можливості налагодити ці стосунки,

– стверджує експерт.

Натомість коли випадає нагода, Чарльз радо проводить час із дітьми Вільяма. Король не проти спілкування з онуками від Гаррі, але той своїм переїздом позбавив тата такої можливості.

Також експерт нагадав, що нещодавно герцоги Сассекські змінили прізвища своїм дітям на Сассекс, а не Маунтбеттен-Віндзор. Це може сприяти ще більшому віддаленню дітей від королівської сім'ї.

Раніше повідомлялося, що принцу Гаррі після скандальної книжки та фільму про життя королівської родини потрібно буде багато часу, аби повернути довіру двору.