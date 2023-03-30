Напевно, усі батьки підтвердять, що дітям стає "потрібним" абсолютно усе, що трапляється на їхньому шляху у магазині. Маркетологи також добре вміють підігрівати інтерес до певних речей чи іграшок, тож гаманець чи рахунок батьків завжди перебуває під загрозою.

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Очевидно, що купувати усе, що хочуть діти, ніхто не буде, але тоді є ризик вислуховувати дитячі істерики. Як цього уникнути – спробуємо розібратися.

Залучайте дітей до формування бюджету

Чесність – одна з найкращих ідей, коли йдеться про навчання дітей пріоритетам покупок та бажань. Не варто вигадувати пояснення та обіцяти купити дитині щось "іншим разом", обманюючи та підриваючи довіру до власних слів.

Говоріть з дітьми про гроші якомога частіше / Фото Pexels

Діти повинні знати, що гроші – це ресурс з обмеженнями, розуміти пріоритети та намагатися планувати витрати.

Не переводьте розмову на власний досвід

У жодному разі не вказуйте дітям на те, що "колись у вас було значно менше речей та можливостей", аніж в них. Вони аж ніяк не винні в тому, що колись були обмежені ресурси, тож подібні вислови не лише не матимуть позитивного ефекту, а й можуть нашкодити.

Кожне покоління намагається зробити все, аби життя наступного було легшим та насиченим щасливими спогадами, хіба ж ні? Покажіть дитині, що вона може бути щасливою незалежно від наявності деяких речей, але ні в якому випадку не звинувачуйте її в тому, у чому вона не винна.

Дайте можливість обирати

Багато разів було доведено – діти більше цінують те, що вони придбали або обрали самі. Дайте вашій дитині таку можливість, і велика кількість турбот просто злетить з ваших плечей.

Дитина хоче новий телефон? Гаразд, поясність їй терміни очікування придбання, проаналізуйте потребу покупки та порівняйте, скільки інших речей можна купити за ці гроші. Звісно, очікувати від дитини зважених фінансових рішень наївно, але принаймні вона навчатиметься порівнювати бажання, потреби та можливості й буде зайнята цим, а не шукатиме спосіб вкотре випробувати ваші нерви.