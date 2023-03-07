До теми Чи безпечні пологи у воді

Плануйте вагітність

Звичайно, поповнення в сім'ї не завжди буває запланованим. Однак для організму така різка зміна – доволі значний стрес, тому його краще заздалегідь підготувати до виношування дитини. Тому перед зачаттям обом батькам слід попіклуватися про власне здоров'я: відмовитись від шкідливих звичок (алкоголю, куріння тощо), налагодити режим сну та подбати про правильний раціон, а також не забувати про фізичні навантаження та повноцінний відпочинок.

Щоб зрозуміти, чи готовий організм до вагітності, майбутнім мамам потрібно проконсультуватись із лікарем, який дасть фахові поради та розповість, якими мають бути ваші наступні кроки.

Розпочати підготовку бажано за пів року до зачаття. Таке планування – невіддільна частина процесу, яка допоможе підготуватись до появи малюка як фізично, так і морально. До того ж у такий спосіб створюються сприятливі умови для успішного перебігу самої вагітності.



Проконсультуйтесь із лікарем / Фото Unsplash

Розподіліть обов'язки

Врахуйте всі нюанси та обміркуйте, хто, як та коли виконуватиме ті чи інші обов'язки. Наприклад, з'ясуйте, хто з вас піде у декретну відпустку, а хто – фінансово забезпечуватиме сім'ю, як виглядатиме побут, відпочинок тощо.

Окрім цього, заздалегідь обговоріть, як відбуватиметься догляд за немовлям у вашій сім'ї: хто прокидатиметься вночі, хто купатиме, хто ходитиме на прогулянки з малечею тощо.

Для гармонійного розвитку дитині необхідне стабільне та комфортне середовище, в якому спокійно та безпечно. Якщо у батьків часто виникають конфлікти через розподіл обов'язків чи методи виховання, то стабільність усередині сім'ї порушується, тож таке середовище стає несприятливим як для малюка, так і для ваших стосунків. Важливо навчитися домовлятись одне з одним та не зчиняти суперечку на рівному місці.

Подбайте про фінанси

Якщо у сім'ї був роздільний сімейний бюджет, то після народження дитини одному з батьків буде не зовсім зручно розраховувати на зарплату партнера. Тому доречно буде розв'язати фінансові питання до моменту появи малюка, щоб один із подружжя не опинився у ситуації, коли доводиться регулярно просити про грошову підтримку.

Отже, для уникнення такої неприємної ситуації можна, наприклад, відкрити спільний рахунок та виготовити додаткову банківську картку до нього.

Не зайвим буде з'ясувати, які державні виплати гарантуються батькам. В Україні розмір державної допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Одноразово допомога виплачується в сумі 10 тисяч, решту суми – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

Відвідайте курси для батьків

На спеціальних курсах для майбутніх батьків вам допоможуть підготуватися до пологів та розкажуть, як доглядати за новонародженим протягом перших тижнів життя. Наприклад, ви дізнаєтесь, які дихальні техніки застосовувати при переймах та як правильно тримати немовля на руках. А от чоловіки, зокрема, матимуть можливість дізнатись, що відбувається з організмом жінки під час вагітності та пологів, щоб у разі потреби надати їй необхідну підтримку.



Відвідайте курси для майбутніх батьків / Фото Unsplash

До того ж на заняттях можна особисто поспілкуватись із різними медичними фахівцями та іншими парами, які от-от стануть батьками. Така підготовка підтримуватиме позитивне налаштування та суттєво знизить рівень тривоги.

До слова, необов'язково відвідувати заняття офлайн – ви можете записатися на онлайн-курси й готуватись до появи малюка, не виходячи з дому.

Підготуйте оселю

Ні, про капітальний ремонт тут не йдеться. Іноді достатньо додати кілька незначних деталей в інтер'єр, щоб ваша оселя перетворилась на затишне сімейне гніздечко. Наприклад, придбайте оригінальний нічний світильник, поставте зручне дитяче ліжечко та почепіть на стіну сімейні фотографії.

Не забувайте також подбати про безпеку вашої дитини – запасіться спеціальними м'якими накладками на кутові частини меблів та фіксаторами для висувних шухляд, щоб малюк не поранився, коли почне активно досліджувати територію.

Окрім цього, усі потенційно небезпечні предмети краще перекласти на верхні полиці або ж у місця, до яких малеча точно не матиме доступу.

Пам'ятайте, що після народження дитини доведеться часто прибирати оселю, а особливо це стосується миття підлоги, коли малюк почне повзати. Тому, щоб спростити побут та заощадити час, можна купити робот-порохотяг та пароочисник.



Облаштуйте дитячу кімнату / Фото Unsplash

Попросіть близьких про підтримку

У перші кілька років життя, не кажучи вже про перші тижні й місяці, дитина потребує багато уваги та турботи. Тому новоспеченим батькам може бути доволі складно впоратись із таким викликом самостійно. Не намагайтесь перекласти на себе всі справи: заздалегідь попросіть рідних, яким ви довіряєте, про підтримку у складних чи непередбачуваних ситуаціях.

Наприклад, домовтеся з бабусею або дідусем, що іноді вони гулятимуть із малюком, щоб ви могли приготувати їсти, сходити до лікаря чи навіть просто відпочити або відвідати кафе. У такий спосіб ви зможете трохи розвантажити й так доволі щільний графік, що дозволить вам не вигоріти емоційно та відновити сили.

Сконцентруйтесь на теперішньому

Передбачити, як складеться ваше життя після появи малюка, неможливо. Адже так чи інакше ми всі стикаємося із труднощами. Постійно непокоячись про те, що може трапитися за кілька років, можна пропустити все те важливе, що відбувається зараз.

Намагайтесь відкидати тривожні думки та концентруватись на позитивних аспектах – незабаром у вашій сім'ї з'явиться ще одна людина, а такою незабутньою подією краще насолодитися сповна.