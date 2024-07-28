Основу поведінки закладають гени: вчені поділилися цікавими висновками

Гени – це фундамент усього нашого життя. Вони є визначальними і в поведінці дітей, хоча батьки сподіваються лише на виховання.

Генетика грає важливу роль

Існує теорія генетичного конфлікту, яка припускає, що гени зберігають маркери про походження, що змушує їх або співпрацювати, або конфліктувати. Це починається вже в утробі, коли гени батька та матері мають різні стратегії щодо розвитку плоду.

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Гени матері хочуть зберегти ресурси жінки для подальших вагітностей, в той час, як гени чоловіка вважають більш оптимальним споживання ресурсів нинішнім плодом. Однак досі психологія не приділяла увагу генетичному конфлікту, тож він залишився у тіні.

Як гени впливають на поведінку

Науковці розповіли, що генетичний конфлікт не просто впливає на поведінку людини, а і є причиною розвитку багатьох синдромів. Наприклад, реакція дитини на стрес та соціальні ситуації часто обумовлена генами.

Галузь вивчення генетичного конфлікту ще доволі молода, однак вчені вірять, що разом з психологами їм вдасться пролити світло на багато запитань.

Раніше ми писали про те, що є виходом за норму дитячої істерики.

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