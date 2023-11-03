Небезпека від гаджетів для дітей

Як показало дослідження, опубліковане у журналі американської медичної асоціації педіатрії, якщо діти віком до 1 року проводили перед екраном кілька годин на день, то згодом в них помічали затримку розвитку. Зокрема, вони мали проблеми із спілкуванням та вирішенням проблем від 2 до 4 років.

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Окрім того, дослідження показало, що чим довше малюки сиділи перед екранами гаджетів, тим більші проблеми мали з розвитком дрібної моторики.

Важливо! Також дослідження показало, що усі зазначені проблеми зникали до досягнення дитиною 4 років.

Втім, психолог Єльського дитячого центру Девід Дж. Левковіч зазначив, що гаджети негативно впливають не лише на розвиток дітей, а й на куди важливіший процес – формування зв'язку між батьками та дитиною.

Коли дитина просто дивиться в екран, ні про який зв'язок не може бути мови. Комунікація та спільний час – це найголовніше для дитини на ранніх етапах розвитку,

– стверджує фахівець.

Науковці запевнили, що проводитимуть подібні дослідження й надалі, аби допомогти батькам мінімізувати усі негативні впливи гаджетів на дітей, але й водночас дати їм спосіб приділити увагу собі та домашнім справам.