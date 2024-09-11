Не жаліти і не сваритися: як підліткам потрібно, щоб ви реагували, коли вони засмучені

Будувати стосунки з підлітками – це завдання "із зірочкою". Особливо важко до них підступитися, коли вони засмучені.

Обійми вже не допоможуть

Коли діти виростають, обійми працюють вже не так ефективно. Ба навіть більше, підлітки можуть розцінювати такий контакт як нерозуміння проблеми та спробу втрутитися в їхній особистий простір.

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Емоційне життя молодих людей — дуже складне та неоднозначне,

– нагадує Ліза Дамур, клінічний психолог із Огайо.

Як показало опитування 1675 підлітків, лише шосту частину з них батьки намагалися втішити, коли вони відчували негативні емоції, і дорослим не завжди вдавалося зробити це ефективно.

Підлітки долають стрес самостійно

Діти розповіли, що вони переживають складні емоції через такі активності:

прослуховування музики;

відеоігри;

спілкування з друзями;

обійми з домашніми тваринами.

Як діяти батькам

Найперше, що хочуть діти – щоб їх вислухали та зрозуміли. Також важливо серйозно поставитися до їхніх почуттів, без осуду. Поради можна давати, але тільки якщо діти самі про це попросять, наголосивши на своєму досвіді і уникаючи конструкції "я б на твоєму місці".

Підлітки можуть відчувати бар'єр та боятися, що дорослі не розуміють їхніх емоцій. Наголосіть, що проблема дитини – це точно важливо, і ви готові допомогти їй подолати цей виклик.

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