Сучасні діти живуть під величезним тиском, і легко помітити, наскільки вони виснажені. Замість безтурботних розваг у них довгі списки завдань. Варто показати дитині, що вона не самотня та допомогти впоратися із втомою та стресом.

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Не заглядайте занадто далеко в майбутнє

Немає нічого поганого в плануванні майбутнього. Однак іноді ми настільки зосереджені на тому, що станеться, що перестаємо жити тут і зараз. "Якщо ти не отримаєш хороші оцінки зараз, ти не вступиш до коледжу", "Якщо ти провалиш цей тест, ти погіршиш середній бал в кінці року". Варто дати зрозуміти дитині, що те, що вона робить сьогодні, може вплинути на її майбутнє, але не можна перестаратися з тиском.

Допоможіть пригніченій дитині зосередитися на одній справі, з якою вона може мати справу зараз.

Дитину потрібно берегти від зайвих переживань / Фото pexels

Потрібно записувати думки та завдання

Навчіть дитину складати списки справ і користуватися календарем. Покажіть, що також варто записати те, що ви відчуваєте, коли щось сталося. Складання подібних списків допоможе вам упорядкувати думки та звільнити місце для продуктивного мислення.

Покажіть силу обіймів

Іноді дитина настільки перевтомлена, що не може впоратися з поставленим завданням. У такий момент варто ввести коротку перерву, заряджену позитивною енергетикою, наприклад "обійми – зарядка".

Таке "виривання" зі стану переповненості неодмінно допоможе. Крім того, пам’ятайте, що обійми мають заспокійливу дію на стресовий мозок. Отже, що б не перевантажувало вашу дитину, ліками можуть бути мамині обійми, а також дихальні вправи або відхід від навчання на деякий час.