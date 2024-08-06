Якщо дитина ще не говорить: які методи можуть стимулювати процес
Усі батьки мріють, аби їхні діти заговорили якомога швидше. Однак тут варто набратися терпіння та докладати активних зусиль.
Коли діти повинні говорити
Часто батьки орієнтуються на успішні приклади в соцмережах та у своєму оточенні, що не дуже правильно. Кожна дитина проявляється індивідуально, тому не треба зациклюватися на уявних змаганнях "а коли заговорив ваш малюк", пише Baby 24.
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Зазвичай активно сипати словами діти починають у віці від 18 місяців до 3 років. Втім, якщо вас таки підточують сумніви, то завжди можна звернутися до педіатра або логопеда.
Як допомогти дитині говорити
Перш за все – самі активно говоріть з дитиною. Малюки – чудові наслідувачі, тому їм потрібен приклад. Ще один лайфхак – активно реагувати на всі звуки, які видають малята. Так ви дасте сигнал, що комунікація має зворотний зв'язок.
Також постійно говоріть з дитиною: коли змінюєте підгузок, годуєте чи гуляєте. Постійно заохочуйте повторювати за вами.
І дуже важливий аспект – читання. Доведено, що це прекрасний спосіб заохочення дітей до спілкування та промовляння слів, тож знайдіть час, аби почитати казки та цікаві історії.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.