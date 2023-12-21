Як допомогти дитині не боятися світла

Усім батькам набагато легше буде пережити періоди відключення світла, якщо підготувати до них своїх дітей. Для багатьох малюків темрява є негативним тригером, тож важливо навчити їх давати з ним раду.

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Подбати про речі першої потреби важливо, адже простір, де перебуватиме дитина під час відключення, повинен залишатися затишним та комфортним. Це допоможе дитині залишатися спокійною.

Страх темряви є віковим, але також може бути наслідком тривалого стресу. У темряві діти втрачають відчуття кордонів, тіла та орієнтацію в просторі, тому потрібно відштовхуватися від цих параметрів.

Ігри можуть допомогти подолати страх темряви / Фото Pixabay

Чіткий алгоритм дій – найкращий спосіб унеможливити приступ паніки чи стресу. Наперед домовтеся з дитиною про те, що вона найперше зробити, коли зникне світло. Наприклад, увімкнути ліхтарик, подбати про свою іграшку тощо.

Також наперед домовтеся про те, в які ігри ви будете грати. Розваги – найкращий спосіб відволікти дитину та скинути напругу. І пам'ятайте – діти часто копіюють нашу поведінку, тому чим більш спокійними будете ви, тим більше шансів, що відсутність світла не принесе дискомфорту дитині.