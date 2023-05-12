День матері служить нагадуванням про неоціненну роль матерів у нашому житті. Воно дає можливість висловити подяку, любов за їхню самовідданість та непохитну підтримку. Це визнання незліченних жертв і зусиль, яких докладають матері, виховуючи своїх дітей.

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Хто і коли заснував День матері

День матері заснувала активістка та соціальна працівниця Анна Джарвіс у США. Вона хотіла створити день, щоб вшанувати матерів і материнство та визнати їхній внесок у суспільство.

Перший офіційний День матері відзначили 10 травня 1908 року в Графтоні, Західна Вірджинія, де Анна Джарвіс провела панахиду за своєю матір’ю, Енн Рівз Джарвіс, яка померла в 1905 році. Анна Джарвіс хотіла, щоб День матері був днем почуттів і роздумів, коли люди висловлюють свою любов і вдячність своїм матерям.

Засновниця свята / Фото Wikipedia

Анна Джарвіс продовжувала боротьбу за визнання Дня матері національним святом, і в 1914 році президент Вудро Вільсон підписав наказ про призначення Дня матері національним святом, яке відзначатиметься у другу неділю травня. Відтоді це свято щорічно відзначається в Сполучених Штатах і отримало визнання в багатьох країнах світу.

Що сталося з Анною Джарвіс

Виробники листівок та флористи побачили комерційний потенціал Дня матері з тієї першої неділі 1908 року. Проте у Джарвіс було усталена думка щодо того, як слід відзначати свято – ніякого прибутку, навіть благодійними установами.

Лише через кілька років після офіційного святкування Дня матері це свято дуже популярним. Проте не у тому ключі, який задумала його засновниця. В одній із кав'ярень Анна замовила "Салат до Дня матері" та демонстративно висипала його на підлогу.

Джарвіс хотіла, щоб свято було спокійним роздумом та особистими стосунками між матерями та дітьми.

На мій превеликий жаль, День Матері став марнотратним, днем дорогих подарунків, якими стали Різдво та інші комерційні дні,

– писала вона в 1920-х роках.

У 1948 році Джарвіс померла в санаторії Пенсільванії у віці 84 років, залишившись без грошей після того, як витратила свій статок на боротьбу за лобіювання святкування справжнього Дня матері.