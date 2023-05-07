Бути дитиною – це бешкетувати та щодня придумувати нові захопливі ігри. Проте інколи від бурхливої дитячої фантазії страждають батьки. Користувачі соціальних мереж діляться промовистими фото "веселощів", які чекають на усіх батьків.

До теми Коли іграшки – копії малюків: вражаючі фото, які змусять усміхнутися

Він злий, що я першим обійняв його сестру,

– сміється батько.





Коли твоєму горю немає меж / Фото brightside

"Мама відволіклася на кілька секунд".



Юна художниця / Фото brightside

Дочка мого друга + квіти,

– сміється друг сім'ї.



Коли лише захотілося понюхати / Фото brightside

Моя дочка виглядає так, ніби вона щойно знищила цілу армію ворогів,

– захоплюється матуся.



Маленька захисниця / Фото brightside

Вийшов з кімнати на пару хвилин, повернувся, а мій 3-річний малюк зламав замок від дітей на холодильнику і вирішив приготувати омлет,

– бідкається тато.



Ці діти такі винахідливі / Фото brightside

А ось так виглядає дитяча зубна щітка після місяця регулярного використання.



Оце так прикус / Фото brightside

Можливо, мені потрібно буде поговорити з моєю дочкою, але я боюсь їй щось сказати,

– остерігається спантеличений тато.



Стає трішки лячно / Фото brightside

Хоробрість дітей здатна довести до жаху.

Дитяча акробатика / Фото brightside