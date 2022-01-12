Згідно з дослідженням, опублікованим у медичному журналі JAMA Network Open, часте використання різноманітних цифрових пристроїв за час пандемії негативно позначилось на психоемоційному стані дітей.

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Як проводили дослідження

Британські лікарі проаналізували, чи дійсно використання гаджетів (перегляд телебачення, відеоігри, онлайн-навчання, соціальні мережі тощо) пов'язані з симптомами депресії та тривоги, проблемами поведінки, гіперактивністю, дратівливістю та неуважністю у дітей та молоді під час пандемії COVID-19. В ході дослідження лікарі оцінили клінічний стан 2026 дітей та підлітків, взявши до уваги період із травня 2020 року по квітень 2021 року.

Яких висновків дійшли вчені

Дослідники з'ясували, що у дітей молодшого віку (середній вік – 5,9 року, 51,7 % – чоловіки) збільшення часу, проведеного за екраном телевізорів та в соцмережах, було пов'язане з підвищеним рівнем поведінкових порушень. У віці від 2 до 4 років цей коефіцієнт становив – 0,22, а у віці від 4 років – 0,07.

Тривалий час, проведений за екраном, призводить до зростання тривоги / Фото Unsplash

У дітей старшого віку (середній вік – 11,3 року, 56,5 % – чоловіки) збільшення кількості часу, проведеного за телевізором та в соцмережах, було пов'язане з підвищеним рівнем тривоги, депресії та неуважності. А от збільшення розваг з відеоіграми призводило до підвищеної дратівливості, неуважності, гіперактивності та депресії.

Окрім цього, збільшення кількості онлайн-навчання ставало причиною підвищеного рівня депресії та тривоги.