Це ображає дітей: які помилки роблять майже усі батьки
Джерело:Затишок
Виховання – це мистецтво, яке доводиться опановувати впродовж всього життя. Ми намагаємося уникати помилок, але мимоволі все одно допускаємо певні огріхи.
Постійно тримати у фокусі усі нюанси виховання просто неможливо. Але завжди варто повертатися до переліку критичних помилок, які можуть ображати дітей та шкодити формуванню довірливих стосунків.
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- Нерозуміння
Дитячі проблеми можуть здаватися незначними або смішними, але для них це зовсім не так. Не забувайте, що в них ще немає того життєвого досвіду, що й у вас, тому вони потребують підтримки, а не применшення своїх переживань.
- Відсутність підтримки
Якщо дитина про щось мріє – батьки повинні зробити все, аби допомогти на шляху до втілення мети. Навіть якщо для вас це здається "неможливим" – у жодному разі не кажіть про це дітям.
- Порівняння
Не варто ставити інших дітей у приклад своїм, навіть якщо це виглядає доречним. Ви не досягнете нічого, окрім ненависті до дитини, яку ви вважаєте "правильною".
- Крики
Яким би поганим не був ваш день, підвищувати голос на дитину просто неприпустимо. Сходіть на пробіжку, щоб випустити пару, але за будь-яку ціну втримайте свої негативні емоції при собі.
- Ігнорування
Найгірша помилка, яку можна зробити. У вас може бути багато страв, але коли дитина потребує вас на кілька хвилин, нічого страшного не станеться, якщо ви відкладете все в сторону та поговорите з дитиною. І саме ці моменти вона пам'ятатиме усе своє життя.
Раніше ми писали про матір, яка поставила на місце тих, хто сміявся з безладу в її домі.