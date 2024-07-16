Це ображає дітей: які помилки роблять майже усі батьки

Виховання – це мистецтво, яке доводиться опановувати впродовж всього життя. Ми намагаємося уникати помилок, але мимоволі все одно допускаємо певні огріхи.

Постійно тримати у фокусі усі нюанси виховання просто неможливо. Але завжди варто повертатися до переліку критичних помилок, які можуть ображати дітей та шкодити формуванню довірливих стосунків.

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Нерозуміння

Дитячі проблеми можуть здаватися незначними або смішними, але для них це зовсім не так. Не забувайте, що в них ще немає того життєвого досвіду, що й у вас, тому вони потребують підтримки, а не применшення своїх переживань.

Відсутність підтримки

Якщо дитина про щось мріє – батьки повинні зробити все, аби допомогти на шляху до втілення мети. Навіть якщо для вас це здається "неможливим" – у жодному разі не кажіть про це дітям.

Порівняння

Не варто ставити інших дітей у приклад своїм, навіть якщо це виглядає доречним. Ви не досягнете нічого, окрім ненависті до дитини, яку ви вважаєте "правильною".

Крики

Яким би поганим не був ваш день, підвищувати голос на дитину просто неприпустимо. Сходіть на пробіжку, щоб випустити пару, але за будь-яку ціну втримайте свої негативні емоції при собі.

Ігнорування

Найгірша помилка, яку можна зробити. У вас може бути багато страв, але коли дитина потребує вас на кілька хвилин, нічого страшного не станеться, якщо ви відкладете все в сторону та поговорите з дитиною. І саме ці моменти вона пам'ятатиме усе своє життя.

Раніше ми писали про матір, яка поставила на місце тих, хто сміявся з безладу в її домі.