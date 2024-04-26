Рейчел Брайдон виховує 9-річного сина і вирішила піти іншим шляхом, аніж більшість батьків. Вона вважає, що правильно обирати "більш свідомий" підхід, коли йдеться про ввічливі слова на кшталт "дякую" та "будь ласка".

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На її думку, традиційні методи виховання дуже жорсткі та "ламають" дитину. Натомість вона пропонує бути більш емпатійною. Наприклад, коли її син штовхнув іншу дитину на дитячому майданчику, то не кинулася змушувати його просити вибачення, а пішла до хлопчика, який постраждав, допомогла йому піднятися та вислухала. Фредді побачив, що його дії зробили прикрість, і більше такого не повторював.

Рейчел вважає, що змушувати дитину відчувати сором – це неправильно, і згодом це просто обернеться фальшивими емоціями.

У дітей ще нерозвинена емпатія. Навіщо змушувати їх до фальшивого жалю? Краще показати, що їхня поведінка просто неприйнятна,

– вважає жінка.

Цей підхід вона застосовує до усіх ввічливих слів. Вона переконана – щирі емоції радості та втіхи не здатні передати жодні слова. Відповідно, логічніше зосередитися насамперед на емоціях, а не інших суспільно визнаних дрібницях. Рейчел не турбується, що її підхід вважають дивним, і переконана у тому, що її син зможе вирости впевненим та емоційно зрілим.

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