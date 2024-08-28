Вчені перевірили якість дитячого харчування: результати далеко не приємні

Якісне дитяче харчування – важливий компонент турботи про дітей. Однак батьки не завжди можуть його забезпечити, навіть якщо дуже хочуть.

Перевірку не пройдено

Вибір дитячого харчування на прилавках магазинів та аптек дуже великий. Та вчені після дослідження з'ясували, що 60% такої продукції радше нашкодить дітям, а користі від них небагато. Принаймні, це стосується ринку США.

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Як виявила дослідницька група з Інституту глобального здоров'я Джорджа, 60% дитячого харчування в супермаркетах США не відповідає стандартам ВООЗ. Вони провели аналіз 651 продукту для дітей та підлітків.

Що не так з цими продуктами

Близько 70% перевірених продуктів не мали достатньої кількості білка. Ще 44% мали надмірну кількість цукру.

25% не відповідали вимогам щодо калорійності, у 20% було занадто багато солі. Науковці почали бити на сполох та вимагати більш жорсткої регуляції, адже неправильне харчування у ранньому дитинстві веде до серйозних проблем зі здоров'ям.

Також виробників дитячого харчування звинувачують у недостовірних маркетингових практиках. Жоден з продуктів не відповідав вимогам ВООЗ та містив щонайменше одне заборонене твердження.

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