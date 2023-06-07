У Китаї трапився випадок, про який варто знати усім батькам. 13-річна дівчинка через елементарну необачність витратила усі гроші, які її батьки заощаджували роками.

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Як дитина витратила всі заощадження батьків

13-річна дівчинка з провінції Хенань полюбляла грати в ігри на мобільному телефоні. Одного із шкільних вчителів стурбувала її постійна гра, він також запідозрив, що вона може грати в платні ігри.

Педагог звернувся до батьків. Коли мама поглянула на свій банківський рахунок, то її охопив жах – від майже 500 тисяч юанів (понад 60 тисяч доларів) не залишилося нічого!

Виявляється, дівчинка справді грала в платні ігри та без дозволу прив'язала карту мами для того, щоб розраховуватися за різноманітні можливості в іграх. Згодом також виявилося, що приблизно 14 тисяч доларів вона заплатила за ігри однокласників.

Дівчинка божиться, що не знала про те, що гроші справді витрачаються. Також вона розповіла, що видаляла усі транзакції через телефон, тому її мама ні про що не здогадувалася.