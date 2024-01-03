Відповідь на це питання продиктована особистими перевагами кожної жінки. Дехто вважає, що спати в бюстгальтері для годування комфортніше, ніж без нього, інші навпаки – не уявляють сну з ним.

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Розмір грудей

Якщо у вас маленькі груди, носити бюстгальтер – це питання переваги. Але для тих, хто має розмір бюста більший за середній, бюстгальтер буде підтримувати, тож сон стане комфортнішим.

Якщо у вас менші груди, ви можете оцінити носіння бюстгальтера впродовж перших кількох тижнів після народження дитини. Грудне молоко все ще адаптується, що може призвести до "наливання" грудей та дискомфорту.

Підтікає грудне молоко

Деякі годуючі матері можуть страждати від підтікання. Прокладки для грудей можуть утримувати зайве молоко, і якщо ви ними користуєтеся, вам потрібно буде одягнути бюстгальтер, щоб утримувати їх на місці. Якщо з грудей не надто тече – бюстгальтер не такий потрібний.

Комфорт

Важливий особистий комфорт! Останнє, що вам потрібно, це відчувати себе некомфортно, коли ви намагаєтесь отримати такий необхідний відпочинок. Саме тому слід обрати комфортний варіант бюстгальтера. Тут слід зважити на кілька чинників.

Вибір правильного розміру: переконайтеся, що бюстгальтер для годування правильно підібраний і не стягує тіло.

переконайтеся, що бюстгальтер для годування правильно підібраний і не стягує тіло. М'які матеріали : вибирайте бюстгальтери з м'яких та дихаючих матеріалів для забезпечення комфорту.

: вибирайте бюстгальтери з м'яких та дихаючих матеріалів для забезпечення комфорту. Відпочинок грудей: якщо ви вирішили спати без бюстгальтера, можливо, стане корисним використовувати спеціальні топи чи майки.

Спати чи не спати в бюстгальтері для годування – це виключно особистий вибір. Важливо враховувати власний комфорт та зручність, а також слухати сигнали власного організму.

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