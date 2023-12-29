Що таке цифровий аутизм

Термін "цифровий аутизм" з'явився через фіксацію порушень у розвитку дітей, які проводять багато часу із гаджетами. Це не хвороба і не розлад розвитку, хоча деякі симптоми відповідають цим визначенням.

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Наразі цим терміном послуговуються вчителі, лікарі та терапевти. За словами психолога Катажини Пшибили, віртальний аутизм характеризується дратівливістю, обмеженістю стосунків та затримкою психічного розвитку.

Цифровий, віртуальний або вторинний аутизм – це комплексний розлад розвитку, який спровокований "передозуванням" екранами та інтерактивними іграшками. Новвітні технології – це добре, але не тоді, коли йдеться про психіку маленьких дітей,

– розповіла вона.

Наразі усі висновки про цифровий аутизм – це клінічні спостереження, а не наукова гіпотеза.

Які ознаки цифрового аутизму:

прогресуюча ізоляція та обмежені стосунки з іншими людьми;

неадекватна дратівливість і агресія після спроб забрати телефон або планшет;

затримка розумового розвитку;

відрив від реальності під час використання гаджета.

Скільки часу дітям можна проводити перед екраном

Повністю відмежувати дітей від гаджетів неможливо, але контролювати час контакту – цілком. Також варто пам'ятати, що увімкнутий телевізор на фоні завжди є поганою ідеєю, адже заважає налагодити контакт.

Дітям до 2 року взагалі не рекомендують давати можливість контактувати з цифровими екранами. Діти віком від 2 до 5 років вже можуть знайомитися з віртуальним світом, але не більше 20 хвилин на день.

Діти молодшого шкільного віку вже будуть змушені використовувати гаджети у навчанні, але вільне користування не повинно перевищувати 1 години на день.

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