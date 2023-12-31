У них криється магія, що оживає образами Сніговика, летючих оленів і веселих ельфів. Кожен вірш – це невеличка казка, що розкриває дивовижний світ новорічних пригод та радості.

Цікаво Історія з фільму "Сам вдома" трапилася в реальному житті: як дитина опинилася вдома без мами

Сніг упав лапатий,

Засяяли ялинки!

І усім малятам

Сипле зіроньки з хмаринки!

***

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

***

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

Ну й, бо ж снігу намело –

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

***

Біло падає сніжок

На дерева, на стіжок.

В кучугурах білих зайчик

Вбрався в білий кожушок.

***

Танцювали зайчики у гайку,

На сніжку біленькому, на сніжку.

Вибивали лапками гопака,

Хоч мела хурделиця,

Ще і яка.

Гарно побігайчики

Стриб та скік –

Зустрічали зайчики

Новий Рік.

***

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Миколай раненько встав,

Снігу торбу назбирав

І побіг чимдуж до річки

Заморозити водичку.