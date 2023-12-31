У них криється магія, що оживає образами Сніговика, летючих оленів і веселих ельфів. Кожен вірш – це невеличка казка, що розкриває дивовижний світ новорічних пригод та радості.
Цікаво Історія з фільму "Сам вдома" трапилася в реальному житті: як дитина опинилася вдома без мами
Сніг упав лапатий,
Засяяли ялинки!
І усім малятам
Сипле зіроньки з хмаринки!
***
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг.
***
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
***
Ну й, бо ж снігу намело –
Стало білим все село.
Біла стежка, біла річка,
Біла вишня і смерічка,
Біла хата, білі коні,
Тільки носики червоні.
***
Біло падає сніжок
На дерева, на стіжок.
В кучугурах білих зайчик
Вбрався в білий кожушок.
***
Танцювали зайчики у гайку,
На сніжку біленькому, на сніжку.
Вибивали лапками гопака,
Хоч мела хурделиця,
Ще і яка.
Гарно побігайчики
Стриб та скік –
Зустрічали зайчики
Новий Рік.
***
Через поле, через ліс,
З пагорба в долину
Подарунки зайчик віз
Діткам на ялинку.
Миколай раненько встав,
Снігу торбу назбирав
І побіг чимдуж до річки
Заморозити водичку.